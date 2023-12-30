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Під час російської атаки постраждало три медичних заклади Харкова

30 грудня 2023 22:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Під час російської атаки постраждало три медичних заклади Харкова
Руйнування у лікарні Харкова. Фото: МОЗ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В результаті російського обстрілу Харкова, сьогодні, 30 грудня, ушкоджень зазнала медична інфраструктура. Йдеться про будівлі трьох лікарень міста.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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Як зазначають в МОЗ, будівлі трьох медичних установ Харкова зазнали ушкоджень через обстріл, який окупанти здійснили сьогодні ввечері. За попередньою інформацією, ніхто з пацієнтів та медичного персоналу, що перебували в момент атаки у лікарнях не постраждав.

"Загалом внаслідок атаки постраждали щонайменше 9 осіб, усі вони госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога", — додали в МОЗ. 

Руйнування в лікарні внаслідок обстрілу Харкова
Руйнування в лікарні внаслідок обстрілу Харкова. Фото: МОЗ
Руйнування в лікарні внаслідок обстрілу Харкова
Руйнування в лікарні внаслідок обстрілу Харкова. Фото: МОЗ
Руйнування в лікарні внаслідок обстрілу Харкова
Руйнування в лікарні внаслідок обстрілу Харкова. Фото: МОЗ
Руйнування в лікарні внаслідок обстрілу Харкова
Руйнування в лікарні внаслідок обстрілу Харкова. Фото: МОЗ
Руйнування в лікарні внаслідок обстрілу Харкова
Руйнування в лікарні внаслідок обстрілу Харкова. Фото: МОЗ
Скриншот допису МОЗ
Скриншот допису МОЗ

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов розповів нові подробиці обстрілу Харкова. Росіяни здійснили потужну атаку ракетами по центру міста, зокрема ушкоджень зазнав готель та багатоквартирний житловий будинок.

Додамо, очевидці поширили відео та фото з місця подій. На кадрах чітко видно та чутно, як будинок, куди влучила ракета, буквально осипається від пошкоджень.

Також ми писали, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що загиблих внаслідок атаки немає, однак є постраждалі, кількість яких різко зросла.

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