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В МВД рассказали о последствиях атаки по Харьковщине — сколько домов уничтожили россияне

10 февраля 2024 08:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В МВД рассказали о последствиях атаки по Харьковщине — сколько домов уничтожили россияне
Пожарные укрощают возгорание. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики атаковали Харьковскую область беспилотниками. В результате ударов была поражена гражданская инфраструктура, более десятка домов сгорели дотла.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в Telegram в субботу, 10 февраля.

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"Более полусотни человек спасли этой ночью во время пожаров чрезвычайники и полицейские в Харькове", — говорится в сообщении.

Известно, что во время российской атаки пострадала гражданская инфраструктура, где возникло несколько масштабных пожаров — над ликвидацией работают спасатели.

В настоящее время ГСЧС удалось локализовать пожар в жилом квартале и спасти от распространения огня 25 домов, однако более десятка домовладений сгорели дотла.

Отмечается, что в одном из частных домов обнаружены тела пяти человек, среди которых трое детей. Еще двое погибших обнаружили на другом объекте.

"Общее количество пострадавших по состоянию на данный момент — семь погибших и трое раненых", — уточнил Клименко.

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Скриншот поста Клименко

Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составляет 3700 кв. м.

Также глава Великобурлукской поселковой военной администрации Виктор Терещенко рассказал о повреждениях зданий в центре.

МВД
пожар
ГСЧС
Харьковская область
Игорь Клименко
атака

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