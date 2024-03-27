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В ОВА рассказали, сколько домов пострадало в результате ракетного удара РФ по Харькову

27 марта 2024 18:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ОВА рассказали, сколько домов пострадало в результате ракетного удара РФ по Харькову
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове по меньшей мере 14 многоэтажек повреждены в результате обстрела со стороны российских оккупантов. Враг использовал против города достаточно мощный боехапас, однако подробности пока не известны.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 27 марта.

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Глава ОВА добавил, что, скорее всего, обстрел жилых домов был произведен боеприпасом УМПБ Д-30.

"Он достаточно мощный, по силе взрыва — среднее между авиабомбой и ракетой. Боеприпас калибром 30 см может летать на расстояние до 90 км", — отметил Синегубов.

Синегубов также добавил, что этот снаряд можно применить как из самолета, так и с РСЗО "Смерч". Окончательная информация будет только после экспертизы.

В ОВА также рассказали, что жителям поврежденных от попадания домов будет оказана помощь. Им также предложат временное жилье.

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что известно уже о 12 пострадавших в Харькове в результате обстрела.

Харьков
обстрелы
Олег Синегубов
дом
ракетный удар
авиабомба

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