В ОВА розповіли, скільки будинків постраждало внаслідок ракетного удару РФ по Харкову

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА

В Харкові щонайменше 14 багатоповерхівок пошкоджено внаслідок обстрілу з боку російських окупантів. Ворог використав проти міста достатньо потужний боєхапас, проте наразі подробиці не відомі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, 27 березня.

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Очільник ОВА додав, що скоріш за все, обстріл житлових будинків було здійснено боєприпасом УМПБ Д-30.

"Він достатньо потужний, за силою вибуху — середнє між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км", — зазначив Синєгубов.

Синєгубов також додав, що цей снаряд можна застосувати як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч". Остаточна інформація буде лише після експертизи.

В ОВА також розповіли, що мешканцям пошкоджених від влучання будинків буде надана гумдопомога. Їм також запропонують тимчасове житло.

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.

Також ми писали про те, що відомо вже про 12 постраждалих у Харкові внаслідок обстрілу.