В прокуратуре назвали количество пострадавших в результате вечерних обстрелов Харькова
Вечером 23 января оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову. В результате обстрела в городе пострадали девять человек, среди которых 4-летний ребенок.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Очередная атака россиян по Харькову 23 января
Как указывают в прокуратуре, враг совершил атаку на Харьков 23 января в 22:00. Это был уже третий ракетный обстрел захватчиков по городу за сутки.
"В Киевском районе повреждены научное учреждение, жилые дома, магазины, кафе, аптеки, почтовое учреждение и ряд других объектов гражданской инфраструктуры. В Холодногорском районе получили повреждения двухэтажное здание офисного центра и автомобиль", — отметили в прокуратуре.
В результате вражеской атаки пострадали девять местных жителей, среди них один 4-летний ребенок.
По предварительной информации, противник нанес удар по Харькову ракетами типа С-300. Обстрел производился с территории Белгородской области РФ.
Следователи полиции и прокуроры собрали доказательную базу и зафиксировали последствия атаки россиян. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, после очередной вражеской атаки на Харьков спасателям удалось ликвидировать последствия ракетных ударов. В городе произошел пожар на площади 15 кв. м.
Добавим, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, двое раненых госпитализированы в медицинские учреждения. Российские оккупанты попали в образовательное учреждение, также повреждена инфраструктура, есть возгорание авто.
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