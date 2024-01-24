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В прокуратуре назвали количество пострадавших в результате вечерних обстрелов Харькова

24 января 2024 10:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В прокуратуре назвали количество пострадавших в результате вечерних обстрелов Харькова
Окна в доме, выбитые в результате обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Вечером 23 января оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову. В результате обстрела в городе пострадали девять человек, среди которых 4-летний ребенок.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Как указывают в прокуратуре, враг совершил атаку на Харьков 23 января в 22:00. Это был уже третий ракетный обстрел захватчиков по городу за сутки.

"В Киевском районе повреждены научное учреждение, жилые дома, магазины, кафе, аптеки, почтовое учреждение и ряд других объектов гражданской инфраструктуры. В Холодногорском районе получили повреждения двухэтажное здание офисного центра и автомобиль", — отметили в прокуратуре.

Выбитые окна в доме в результате обстрела
Выбитые в результате обстрела окна в доме. Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате вражеской атаки пострадали девять местных жителей, среди них один 4-летний ребенок.

По предварительной информации, противник нанес удар по Харькову ракетами типа С-300. Обстрел производился с территории Белгородской области РФ.

Разрушение в здании
Разрушения в здании. Фото: Харьковская областная прокуратура

Следователи полиции и прокуроры собрали доказательную базу и зафиксировали последствия атаки россиян. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Завалы разрушенного дома
Завалы разрушенного дома. Фото: Харьковская областная прокуратура
Прокуроры обследуют место обстрела
Прокуроры обследуют место обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура
Полицейские возле разрушенного дома
Полицейские возле разрушенного дома. Фото: Харьковская областная прокуратура
Выбитые окна в здании
Выбитые в здании окна. Фото: Харьковская областная прокуратура
Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, после очередной вражеской атаки на Харьков спасателям удалось ликвидировать последствия ракетных ударов. В городе произошел пожар на площади 15 кв. м.

Добавим, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, двое раненых госпитализированы в медицинские учреждения. Российские оккупанты попали в образовательное учреждение, также повреждена инфраструктура, есть возгорание авто.

война
Харьков
Украина
обстрелы
прокуратура
оккупанты
атака

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