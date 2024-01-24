Вечірня атака росіян на Харків — в ДСНС розповіли про ліквідацію наслідків
Росіяни здійснили масовані удари по Харкову 23 січня. Під час вечірньої атаки найбільше постраждала центральна частина міста. Постраждало дев'ять місцевих жителів і є пошкодження житлових будинків, магазинів, навчального закладу.
Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій в Україні.
Наслідки ворожого обстрілу Харкова 23 січня
Після чергової ворожої атаки на Харків, рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ракетних ударів по місту. Внаслідок вечірнього обстрілу в Харкові зазнали пошкоджень житлові будинки, крамниці та освітня установа. Також сталася пожежа на площі 15 кв.м.
"Працівниками ДСНС було евакуйовано 16 чоловік, серед них 2 дитини. Також обстежені усі поруч розташовані будівлі. Психологи ДСНС надавали підтримку місцевим мешканцям", — вказали в ДСНС.
За попередніми даними рятувальної служби, у Харкові в результаті удару РФ постраждало дев'ять осіб. Також в ДСНС зазначили, що на місці обстрілу працювало шість одиниць техніки та 40 людей особового складу служби.
Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що загарбники втретє за добу 23 січня завдали ударів по Київському району Харкова. За попередньою інформацією, зафіксовано три влучання.
Додамо, російські окупанти ввечері, 23 січня, вчергове атакували Харків. Внаслідок атаки постраждала 4-річна дитина.
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