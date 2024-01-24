В прокуратурі назвали кількість постраждалих внаслідок вечірнього обстрілу Харкова
Ввечері 23 січня окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу в місті постраждало дев'ять людей, серед яких 4-річна дитина.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Чергова атака росіян по Харкову 23 січня
Як зазначають у прокуратурі, ворог здійснив атаку на Харків 23 січня о 22:00. Це був вже третій ракетний обстріл загарбників по місту за добу.
"У Київському районі пошкоджено наукову установу, житлові будинки, магазини, кафе, аптеки, поштову установу та низку інших обʼєктів цивільної інфраструктури. У Холодногірському районі зазнали пошкоджень двоповерхова будівля офісного центру та автомобіль", — зазначили в прокуратурі.
В результаті ворожої атаки постраждало дев'ять місцевих жителів, серед них одна 4-річна дитина.
За попередньою інформацією противник завдав удару по Харкову ракетами типу С-300. Обстріл здійснювався з території Бєлгородської області РФ.
Слідчі поліції та прокурори зібрали доказову базу та зафіксували наслідки атаки росіян. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, після чергової ворожої атаки на Харків рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ракетних ударів. В місті сталася пожежа на площі 15 кв. м.
Додамо, за словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, двоє поранених госпіталізовані до медичних установ. Російські окупанти влучили в освітню установу, також пошкоджена інфраструктура, є загоряння авто.
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