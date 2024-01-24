В прокуратурі назвали кількість постраждалих внаслідок вечірнього обстрілу Харкова

Вікна в будинку, вибиті внаслідок обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Ввечері 23 січня окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу в місті постраждало дев'ять людей, серед яких 4-річна дитина.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Як зазначають у прокуратурі, ворог здійснив атаку на Харків 23 січня о 22:00. Це був вже третій ракетний обстріл загарбників по місту за добу.

"У Київському районі пошкоджено наукову установу, житлові будинки, магазини, кафе, аптеки, поштову установу та низку інших обʼєктів цивільної інфраструктури. У Холодногірському районі зазнали пошкоджень двоповерхова будівля офісного центру та автомобіль", — зазначили в прокуратурі.

Вибиті вікна в будинку внаслідок обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

В результаті ворожої атаки постраждало дев'ять місцевих жителів, серед них одна 4-річна дитина.

За попередньою інформацією противник завдав удару по Харкову ракетами типу С-300. Обстріл здійснювався з території Бєлгородської області РФ.

Руйнування в будівлі. Фото: Харківська обласна прокуратура

Слідчі поліції та прокурори зібрали доказову базу та зафіксували наслідки атаки росіян. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Завали зруйнованого будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокурори обстежують місце обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Поліцейські біля зруйнованого будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вибиті вікна в будівлі. Фото: Харківська обласна прокуратура

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, після чергової ворожої атаки на Харків рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ракетних ударів. В місті сталася пожежа на площі 15 кв. м.

Додамо, за словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, двоє поранених госпіталізовані до медичних установ. Російські окупанти влучили в освітню установу, також пошкоджена інфраструктура, є загоряння авто.