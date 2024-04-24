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В России запустили фейк, чтобы оправдать удар по телебашне в Харькове

24 апреля 2024 18:46
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Россия запустила фейк об обстреле телебашни в Харькове
Момент попадания по телебашне в Харькове во время российской атаки. Фото: УНИАН
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Россияне продолжают распространять ряд фейков по Украине. В этот раз россияне попытались прикрыть собственное преступление и обнародовали ложную информацию о наличии систем наведения огня на телевизионной башне в Харькове, которую они атаковали 22 апреля.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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В российских СМИ распространялась фейковая информация о том, что якобы на телебашне в Харькове, которую атаковала российская армия, было оборудование для системы противовоздушной обороны Украины.

Фейк
Фейковое сообщение в российских СМИ о причине атаки телебашни в Харькове. Фото: Spravdi

Такой фейк россияне придумали для того, чтобы оправдать атаку на телебашню. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что на самом деле у России были планы лишить харьковчан доступа к связи и информации от украинских СМИ.

"Целью удара оккупантов по телебашне было ослабление связи в городе и ограничение доступа к информации от украинских СМИ, а не поражение мифических" систем наведения огня. Захватчики хотели таким образом распространить сигнал своей пропаганды с территории России, которая подкармливала бы панические настроения среди жителей Харькова", — говорится в сообщении.

Какая ситуация со связью в Харькове

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в настоящее время большинство харьковчан, а также жители близлежащих населенных пунктов имеют доступ к спутниковому и кабельному телевидению. Также исправно работает мобильная связь и интернет. Впрочем, телебашня получила значительные разрушения и восстановить ее будет возможно только по окончании боев.

Напомним, уже известно, чем именно атаковала Россия телебашню в Харькове. Также Олег Синегуб подробно показал последствия атаки на телебашню и объем повреждений.

Харьков
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