Росія запустила фейк про обстріл телевежу у Харкові

Момент влучання по телевежі у Харкові під час російської атаки. Фото: УНІАН

Росіяни продовжують поширювати низку фейків про Україну. Цього разу росіяни спробували прикрити власний злочин та оприлюднили неправдиву інформацію про наявність систем наведення вогню на телевізійній вежі у Харкові, яку вони атакували 22 квітня.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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В російських ЗМІ ширилась фейкова інформація про те, що начебто на телевежі у харкові, яку атакувала російська армія, мала обладнання для системи протиповітряної оборони України.

Фейкове повідомлення в російських ЗМІ про причину атаки телевежі в Харкові. Фото: Spravdi

Такий фейк росіяни вигадали для того, щоб виправдати атаку на телевежу. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що насправді Росія мала плани позбавити харків'ян доступу до зв'язку та інформації від українських ЗМІ.

"Метою удару окупантів по телевежі було послаблення зв’язку в місті та обмеження доступу до інформації від українських ЗМІ, а не ураження міфічних "систем наведення вогню. Загарбники хотіли таким чином поширити сигнал своєї пропаганди з території рф, яка б підживлювала панічні настрої серед жителів Харкова", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація зі зв'язком у Харкові

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що наразі більшість харків'ян, а також мешканці прилеглих населених пунктів мають доступ до супутникового та кабельного телебачення. Також справно працює мобільний зв'язок ат інтернет. Втім, телевежа отримала значні руйнування і відновити її буде можливо лише після закінчення боїв.

Нагадаємо, вже відомо чим саме атакувала Росія телевежу у Харкові. Також Олег Синєгубов детально показав наслідки атаки на телевежу та об'єм пошкоджень.