Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В ЦПД опровергли фейк о повторном наступлении России на Харьковскую область arrow

В ЦПД опровергли фейк о повторном наступлении России на Харьковскую область

5 января 2024 23:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ЦПД опровергли фейк о повторном наступлении России на Харьковскую область
Российский солдат в Украине. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Центре противодействия дезинформации опровергли обнародованную информацию британского издания The Telegraph о возможном повторном наступлении армии России на Харьковскую область. Там рассказали, что последние обстрелы региона могут привести к новому наступлению.

Об этом стало известно из их сообщения в Facebook.

Читайте также:

Будет ли новое наступление россиян в Харьковской области

Как заявили в ЦПД, по состоянию на сегодняшний день официальные украинские чиновники такую информацию опровергают. Глава пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что британские журналисты немного исказили информацию, а глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в настоящее время большого количества российских солдат в Харьковской области не наблюдается.

"В комментарии Центра спикер ГНСУ Андрей Демченко рассказал, что подразделения разведки Украины постоянно отслеживают ситуацию по ту сторону границы, чтобы фиксировать все изменения в действиях вражеских войск для мгновенного реагирования Силами обороны Украины", — добавили в ЦПД.

Также там добавляют, что согласно сегодняшнему отчету от Генштаба ВСУ, на Купянском украинская армия отразила четыре атаки росармейцев, а также то, что другие подразделения ВС РФ наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Напомним, что ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ показал видео, где пленный российский офицер из Санкт-Петербурга рассказал, как его отправили штурмовать Синьковку Харьковской области. Он говорит, что командование просто отправило его туда налегке.

В то же время, генпрокурор Украины Андрей Костин вместе с главой расследования международных преступлений, совершенных в Украине от МУС Брендой Голлис вчера побывали в Харьковской области. По его словам, там расследуется более 21 тысячи военных преступлений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме