В ЦПД опровергли фейк о повторном наступлении России на Харьковскую область

Российский солдат в Украине. Фото иллюстративное: росСМИ

В Центре противодействия дезинформации опровергли обнародованную информацию британского издания The Telegraph о возможном повторном наступлении армии России на Харьковскую область. Там рассказали, что последние обстрелы региона могут привести к новому наступлению.

Об этом стало известно из их сообщения в Facebook.

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Как заявили в ЦПД, по состоянию на сегодняшний день официальные украинские чиновники такую информацию опровергают. Глава пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что британские журналисты немного исказили информацию, а глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в настоящее время большого количества российских солдат в Харьковской области не наблюдается.

"В комментарии Центра спикер ГНСУ Андрей Демченко рассказал, что подразделения разведки Украины постоянно отслеживают ситуацию по ту сторону границы, чтобы фиксировать все изменения в действиях вражеских войск для мгновенного реагирования Силами обороны Украины", — добавили в ЦПД.

Также там добавляют, что согласно сегодняшнему отчету от Генштаба ВСУ, на Купянском украинская армия отразила четыре атаки росармейцев, а также то, что другие подразделения ВС РФ наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Напомним, что ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ показал видео, где пленный российский офицер из Санкт-Петербурга рассказал, как его отправили штурмовать Синьковку Харьковской области. Он говорит, что командование просто отправило его туда налегке.

В то же время, генпрокурор Украины Андрей Костин вместе с главой расследования международных преступлений, совершенных в Украине от МУС Брендой Голлис вчера побывали в Харьковской области. По его словам, там расследуется более 21 тысячи военных преступлений.