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Костін розповів, скільки воєнних злочинів РФ розслідується в Харківській області

4 січня 2024 16:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Костін розповів, скільки воєнних злочинів РФ розслідується в Харківській області
Генпрокурор України Андрій Костін та керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від МКС Брендою Голліс. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генеральний прокурор України Андрій Костін разом з керівницею розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від МКС Брендою Голліс побували в Харківській області. За його словами, там розслідується понад 21 тисяча воєнних злочинів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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В Офісі генпрокурора розповіли, що лише з 23 грудня російські окупанти здійснили 29 ракетних обстрілів Харкова та чотири напади БпЛА. Внаслідок атак загинуло п'ять осіб, ще 99 — отримали поранення.

Загалом у Харківській області розслідується понад 21 тисяча воєнних злочинів, з яких майже 15 тисяч пов’язані з нападами на цивільні обʼєкти, здебільшого житлові будинки. Решта з них — це вбивства, незаконне позбавлення волі, катування тощо. 

"Ми тісно співпрацюємо з МКС щодо розслідування фактів вбивств цивільного населення, катувань, позбавлення волі, сексуального насильства, обстрілів критичної цивільної інфраструктури", — наголосив Костін.

Обстріл села Гроза

Костін та Голліс також відвідали село Гроза.

"Три місяці тому назва цього невеликого населеного пункту стала ще одним синонімом жорстокості та безпринципності ворога — поряд з Бучею, Ірпенем, Ізюмом та іншими містами й селищами, де російські війська вбивали та катували мирних українців", — зазначив генпрокурор.

Він нагадав, що 5 жовтня 2023 року внаслідок удару ракетою "Іскандер" по кафе у цьому селі загинули 59 людей — майже чверть усіх мешканців Грози.
 
"Слідство вже встановило нелюдів, які навели ворожі війська на ціль. Працюємо над ідентифікацією виконавців та російських офіцерів, які віддали цей злочинний наказ", — наголосив Костін.

Генпрокурор провів у Харкові нараду за участі голови ОВА та мера міста, а також керівництва прокуратури, обласних управлінь Нацполіції України, СБУ, ДСНС та керівництва Харківського гарнізону.

Нагадаємо, через ворожий російський обстріл у Харкові збільшилася кількість поранених та загиблих. Загарбники атакували місто 2 січня. 

Також ми писали, що російські війська вкотре обстріляли Шевченківський район Харкова ракетами С-300. При цьому останнім часом окупанти намагаються вдарити саме по центральній частині міста.

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