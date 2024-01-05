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В ЦПД спростували фейк про повторний наступ Росії на Харківську область

5 січня 2024 23:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ЦПД спростували фейк про повторний наступ Росії на Харківську область
Російський солдат в Україні. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Центрі протидії дезінформації спростували оприлюднену інформацію британського видання The Telegraph про можливий повторний наступ армії Росії на Харківську область. Там виданню розповіли, що останні обстріли регіону можуть призвести до нового наступу. 

Про це стало відомо з їхнього допису у Facebook.

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Як заявили в ЦПД, станом на зараз офіційні українські посадовці таку інформацію спростовують. Голова пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що британські журналісти трохи спотворили інформацію, а голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відзначив, що наразі великої кількості російських солдатів у Харківській області не спостерігається.

"У коментарі Центру речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що підрозділи розвідки України постійно відстежують ситуацію по той бік кордону, щоб фіксувати усі зміни у діях ворожих військ для миттєвого реагування Силами оборони України", — додали в ЦПД.

Також там додають, що згідно з сьогоднішнім звітом від Генштабу ЗСУ, на Куп’янському українська армія відбила чотири атаки росармійців, а також те, що інші підрозділи ЗС РФ нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Нагадаємо, що раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ показав відео, де полонений російський офіцер із Санкт-Петербурга розповів, як його відправили штурмувати Синьківку Харківської області. Він каже, що командування просто відправило його туди без нічого.

Водночас генпрокурор України Андрій Костін разом з керівницею розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від МКС Брендою Голліс вчора побували в Харківській області. За його словами, там розслідується понад 21 тисяча воєнних злочинів.

 

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