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В Украине судили агента ФСБ, который передавал информацию об ВСУ — какое наказание получил

25 апреля 2024 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине судили агента ФСБ, который передавал информацию об ВСУ — какое наказание получил
Суд выносит решение. Иллюстративное фото: ЦНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине состоялся суд над агентом федеральной службы безопасности России, который шпионил за оборонными рубежами Харькова. Он получил 15 лет тюрьмы за совершенные действия.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 25 апреля.

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По данным следствия, мужчина собирал для врага информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Волчанской громады Харьковской области.

Прежде его интересовали геолокации фортификационных сооружений и укрепрайонов, которые обеспечивают оборону Харькова с северо-восточного направления.

Таким образом, оккупанты планировали проводить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по позициям украинских военных. Правоохранителям удалось задержать агента РФ во время спецоперации на территории области еще в ноябре 2023 года.

Оказалось, что 42-летний осужденный житель Волчанска был завербован российской спецслужбой еще во время оккупации. Тогда его перевели в режим "ожидания", а в июле 2023 дали первые задачи. Связь с ФСБ мужчина держал через анонимный чат в мессенджере.

На основании собранных улик суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет заключения. Его признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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Скриншот сообщения СБУ
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Скриншот сообщения СБУ

Напомним, правоохранители задержали агента ФСБ, который передавал врагу информацию о дислокации украинских оборонных сил в Харьковской и Николаевской области.

Также мы писали, что СБУ арестовала весь состав одной из российских "избирательных комиссий", активной во время оккупации Херсонщины. Им грозит до десяти лет заключения.

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