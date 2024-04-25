В Україні судили агента ФСБ, який передавав інформацію про ЗСУ — яке покарання отримав

Суд виносить рішення. Ілюстративне фото: ЦНС

В Україні відбувся суд над агентом федеральної служби безпеки Росії, який шпигував за оборонними рубежами Харкова. Він отримав 15 років ув'язнення за вчинені дії.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram в четвер, 25 квітня.

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Шпигував на користь РФ

За даними слідства, чоловік збирав для ворога інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Вовчанської громади Харківської області.

Насамперед його цікавили геолокації фортифікаційних споруд та укріпрайонів, які забезпечують оборону Харкова з північно-східного напрямку.

Таким чином окупанти планували проводити ракетно-бомбові та артилерійські удари по позиціях українських військових. Правоохоронцям вдалося затримати агента РФ під час спецоперації на території області ще у листопаді 2023 року.

Виявилося, що 42-річний засуджений мешканець Вовчанська був завербований російською спецслужбою ще під час окупації. Тоді його перевели в режим "очікування", а у липні 2023 року дали перші завдання. Зв'язок з ФСБ чоловік тримав через анонімний чат у месенджері.

На підставі зібраних доказів суд призначив чоловіку покарання у вигляді 15 років ув'язнення. Його визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, правоохоронці затримали агента ФСБ, який передавав ворогу інформацію про дислокацію українських оборонних сил у Харківській та Миколаївській області.

Також ми писали, що СБУ арештувала весь склад однієї з російських "виборчих комісій", яка була активна під час окупації Херсонщини. Їм загрожує до десяти років ув’язнення.