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В Украине судили корректировщика ударов по энергообъектам Харькова — какое наказание получил

25 января 2024 17:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине судили корректировщика ударов по энергообъектам Харькова — какое наказание получил
Задержание корректировщика. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине судили российских информаторов, которые корректировали обстрелы электроподстанций в Харькове и Славянске. За деятельность в пользу врага они получили 8 и 10 лет заключения.

Об этом сообщает СБУ.

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Среди осужденных — информатор, который передавал врагу геолокации и данные о техническом состоянии энергогенерирующих предприятий Харькова.

Другой приспешник врага предоставлял российской спецслужбе координаты действующих объектов энергетической инфраструктуры Славянска.

А также он собирал сведения о местах временного базирования и перемещения сил обороны на территории города.

Известно, что оба попали в поле зрения агрессора из-за прокремлевской "активности" в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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Задержание корректировщика. Фото: СБУ

Отмечается, что по наводке приспешников врага российские захватчики осуществляли ракетно-артиллерийские удары по инфраструктуре прифронтовых регионов — соцучреждениях и местных энергообъектах, включая подстанции.

"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил одному из них 10 лет тюрьмы, другому — 8 лет заключения", — говорится в сообщении.

В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны, которые использовались для коммуникации с ФСБ.

Кроме того, у одного из корректировщиков нашли черновик заявления с просьбой принять его в ряды оккупационных группировок России.

На основании собранных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

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Скриншот сообщения СБУ
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Скриншот сообщения СБУ

Напомним, что правоохранители задержали харьковчанина, корректировавшего российские обстрелы по Харькову. Также он занимался подготовкой кибератак на правительственные украинские сайты.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который во время оккупации Харьковской области организовал трансляцию российского "первого канала" и давал интервью вражеским пропагандистам.

СБУ
обстрелы
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