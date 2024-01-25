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В Україні судили коригувальника ударів по енергооб'єктах Харкова — яке покарання отримав

25 січня 2024 17:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні судили коригувальника ударів по енергооб'єктах Харкова — яке покарання отримав
Затримання коригувальника. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні судили російських інформаторів, які коригували обстріли електропідстанцій у Харкові та Слов'янську. За діяльність на користь ворога вони отримали 8 та 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє СБУ.

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Серед засуджених — інформатор, який передавав ворогу геолокації та дані про технічний стан енергогенеруючих підприємств Харкова.

Інший поплічник ворога надавав російській спецслужбі координати діючих об’єктів енергетичної інфраструктури Слов’янська.

А також він збирав відомості про місця тимчасового базування та переміщення Сил оборони на території міста.

Відомо, що обоє потрапили у поле зору агресора через прокремлівську "активність" в соцмережах "ВКонтакте" та "Одноклассники".

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Затримання коригувальника. Фото: СБУ

Зазначається, що за наведенням поплічників ворога російські загарбники здійснювали ракетно-артилерійські удари по інфраструктурі прифронтових регіонів — соцустановах та місцевих енергооб'єктах, включно з підстанціями.

"Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив одному з них 10 років тюрми, іншому — 8 років ув’язнення", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, які використовували для комунікації з ФСБ.

Крім того, в одного з коригувальників знайшли чернетку заяви з проханням прийняти його до лав окупаційних угруповань Росії.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, що правоохоронці затримали харків'янина, який коригував російські обстріли по Харкову. Також він займався підготовкою кібератак на українські урядові сайти.

Крім того, співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який під час окупації Харківської області організував трансляцію російського "першого каналу" та давав інтерв'ю ворожим пропагандистам. 

СБУ
обстріли
держзрада
ракети
війна в Україні

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