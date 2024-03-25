В Укрэнерго ответили, когда в Харькове может улучшиться ситуация с электроснабжением

Энергетик. Иллюстративное фото: rau.ua

В результате российской атаки в пятницу, 22 марта, жители Харькова остались без электроснабжения. Ситуация со светом в городе может улучшиться примерно через неделю.

Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

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Он отметил, что в Харькове самая тяжелая ситуация со светом.

У энергетиков три опции, с помощью которых можно обеспечить возросшую подачу электроэнергии потребителям в городе. Однако по этим трем путям специалисты идут параллельно.

Кудрицкий отметил, что первые единицы оборудования, которые энергетики смогут заживить в рамках любого сценария, уже облегчат ситуацию для харьковчан.

"Не хочу давать прогнозы, поскольку ситуация действительно сложная, и не хотел бы давать обещаний, которые мы не сможем выполнить. Но думаю, что в конце следующей недели или дней 8-9 удастся существенно улучшить ситуацию с энергообеспечением города", — сказал он.

Глава Укрэнерго добавил, что лучшая ситуация с электроэнергией в области, потому что россияне сконцентрировали свои удары для обесточивания именно Харькова.

"Мы точно знаем, что делать. Нужно понимать, что возобновление электроснабжения в любом регионе — это вопрос времени. Где-то это можно сделать в течение нескольких часов, где-то это может быть один-два дня. Где-то, как в Харькове, к сожалению, нужно больше времени", — подытожил Кудрицкий.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с электроэнергией в Харькове. По его словам, она до сих пор сложная.

Также мы писали, что глава ОВА Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.