Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Укрэнерго ответили, когда в Харькове может улучшиться ситуация с электроснабжением arrow

В Укрэнерго ответили, когда в Харькове может улучшиться ситуация с электроснабжением

25 марта 2024 08:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Укрэнерго ответили, когда в Харькове может улучшиться ситуация с электроснабжением
Энергетик. Иллюстративное фото: rau.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В результате российской атаки в пятницу, 22 марта, жители Харькова остались без электроснабжения. Ситуация со светом в городе может улучшиться примерно через неделю.

Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

Читайте также:

Блэкаут в Харькове

Он отметил, что в Харькове самая тяжелая ситуация со светом.

У энергетиков три опции, с помощью которых можно обеспечить возросшую подачу электроэнергии потребителям в городе. Однако по этим трем путям специалисты идут параллельно.

Кудрицкий отметил, что первые единицы оборудования, которые энергетики смогут заживить в рамках любого сценария, уже облегчат ситуацию для харьковчан.

"Не хочу давать прогнозы, поскольку ситуация действительно сложная, и не хотел бы давать обещаний, которые мы не сможем выполнить. Но думаю, что в конце следующей недели или дней 8-9 удастся существенно улучшить ситуацию с энергообеспечением города", — сказал он.

Глава Укрэнерго добавил, что лучшая ситуация с электроэнергией в области, потому что россияне сконцентрировали свои удары для обесточивания именно Харькова.

"Мы точно знаем, что делать. Нужно понимать, что возобновление электроснабжения в любом регионе — это вопрос времени. Где-то это можно сделать в течение нескольких часов, где-то это может быть один-два дня. Где-то, как в Харькове, к сожалению, нужно больше времени", — подытожил Кудрицкий.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с электроэнергией в Харькове. По его словам, она до сих пор сложная.

Также мы писали, что глава ОВА Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.

Харьков
электроэнергия
обстрелы
электроснабжение
Укрэнерго
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ