Зеленський назвав кількість абонентів, які досі без стабільного електропостачання в Харкові

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію з електроенергією в Харкові. За його словами, вона досі складна.

Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні у неділю, 24 березня.

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Ситуація з електроенергією у Харкові

За словами українського лідера, понад 200 тисяч абонентів — квартир і будинків у Харкові та в одному з районів області залишилися без стабільного електропостачання.

Наразі у місті діють доволі жорсткі графіки щодо електрики.

Нагадаємо, 22 березня у Харкові та області пролунали вибухи. Росія завдала удару по критичній інфраструктурі міста. Терехов заявив, що в Харкові пролунало близько 15 вибухів, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом.

Через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що енергетики відновлюють живлення у Харкові у два етапи. Спочатку це відновлення критичної інфраструктури міста, а тоді підживлення містян.

У місті відновили електропостачання для 40% споживачів, тепло — для 60%. З водопостачанням наразі проблем немає, доступ до нього мають усі місцеві жителі.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов опублікував графік погодинних відключень електроенергії у місті та області. Він буде діяти у період із 25 по 31 березня.