В Укренерго відповіли, коли в Харкові може покращитися ситуація з електропостачанням

Енергетик. Ілюстративне фото: rau.ua

Внаслідок російської атаки в п'ятницю, 22 березня, мешканці Харкова залишилися без електропостачання. Ситуація зі світлом у місті може покращитися приблизно через тиждень.

Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

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Він зауважив, що у Харкові найважча ситуація зі світлом.

Енергетики мають три опції, за допомогою яких можна забезпечити збільшену подачу електроенергії споживачам у місті. Однак цими трьома шляхами спеціалісти йдуть паралельно.

Кудрицький зазначив, що перші одиниці обладнання, які енергетики зможуть заживити в рамках будь-якого сценарію, вже полегшать ситуацію для харків'ян.

"Не хочу давати прогнозів, оскільки ситуація дійсно складна, і не хотів би давати обіцянок, які ми не зможемо виконати. Але думаю, що наприкінці наступного тижня чи днів 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста", — сказав він.

Очільник Укренерго додав, що ліпша ситуація з електроенергією в області, бо росіяни сконцентрували свої удари для знеструмлення саме Харкова.

"Ми точно знаємо, що робити. Потрібно розуміти, що відновлення електропостачання в будь-якому регіоні — це питання часу. Десь це можна зробити протягом кількох годин, десь це може бути один-два дні. Десь, як у Харкові, на жаль, потрібно більше часу", — підсумував Кудрицький.

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію з електроенергією в Харкові. За його словами, вона досі складна.

Також ми писали, що голова ОВА Олег Синєгубов опублікував графік погодинних відключень електроенергії у місті та області. Він буде чинний у період із 25 по 31 березня.