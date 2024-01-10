В ВСУ рассказали, планируют ли российские войска наступать на Харьков
Вооруженные силы Украины не видят признаков подготовки наступления российской армии на Харьков. В случае чего военные зафиксируют подобную подготовку.
Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.
Подготовки к наступлению нет
"Любое формирование любой наступательной группировки требует времени, ресурсов и обученного личного состава. Сейчас РФ задействовала очень большие силы в наступательной операции в Украине", — говорится в заявлении.
По словам Фитьо, сейчас количество захватчиков по всей линии фронта велико, и чтобы сформировать еще какой-нибудь наступательный "кулак", необходимо провести значительные подготовительные действия.
"Если бы такие подготовительные действия были, то мы бы их видели и принимали меры", — отметил спикер.
Впрочем, Фите добавил, что враг сильный, имеет много ресурсов и быстро учится на поле боя. Кроме того, он не считается с человеческими потерями.
"Мы понимаем их слабые стороны и даем отпор", — добавил Фитьо.
Ранее мы сообщали, что на Купянском направлении Харьковщины российские оккупанты возобновили штурмовые действия. Утром 9 января Силы обороны отражали попытку врага захватить населенный пункт Синьковка.
Также жителям прифронтовых районов Харьковской области будут отправлять SMS с предложением эвакуироваться. Систему оповещения запустили в результате опасности российских обстрелов.
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