В ЗСУ розповіли, чи планують російські війська наступати на Харків

Російський військовий. Ілюстративне фото: росЗМІ

Збройні сили України не бачать ознак підготовки наступу російської армії на Харків. У разі чого, військові зафіксують подібну підготовку.

Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

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Підготовки до наступу нема

"Будь-яке формування будь-якого наступального угруповання потребує часу, ресурсів і навченого особового складу. Наразі РФ задіяла дуже великі сили в наступальній операції в Україні", — йдеться в заяві.

За словами Фітьо, зараз кількість загарбників по всій лінії фронту велика, і щоб сформувати ще якийсь наступальний "кулак", необхідно провести значні підготовчі дії.

"Якби такі підготовчі дії були, то ми б їх бачили і вживали заходів", — зазначив речник.

Втім, Фітьо додав, що ворог сильний, має багато ресурсів і швидко вчиться на полі бою. Крім того, він не рахується з людськими втратами.

"Ми розуміємо їхні слабкі сторони і даємо відсіч", — додав Фітьо.

Раніше ми повідомляли, що на Куп’янському напрямку Харківщини російські окупанти відновили штурмові дії. Вранці 9 січня Сили оборони відбивали намагання ворога захопити населений пункт Синьківка.

Також жителям прифронтових районів Харківської області будуть надсилати SMS із пропозицією евакуюватися. Систему оповіщення запустили внаслідок небезпеки російських обстрілів.