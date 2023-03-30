В Харькове разоблачили онлайн-мошенников

По предварительным подсчетам, мошенники обманули клиентов банка на миллион гривен.

В Харькове задержали мошенников, которые звонили по телефону харьковчанам от имени работников банков и выманивали конфиденциальную информацию о банковских картах, после чего присваивали деньги пострадавших.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Материалы следствия

Досудебным расследованием установлено, что ранее знакомые три человека решили нелегальным способом подзаработать денег. Среди них — 28-летний мужчина родом из Донецкой области и 29-летняя женщина, которая сейчас проживает в столице Украины. Третий фигурант – 36-летний мужчина – проживает на Житомирщине. Но жертвами дельцов стали именно жители Харькова.

"Да, 36-летний мужчина осуществлял рассылку смс-сообщений клиентам банка с ложной информацией о якобы блокировке банковских карт, отмечая при этом номера мобильных телефонов "специалистов" для решения вопроса по существу. После этого потерпевшие звонили на указанные номера и думали, что общаются с настоящими работниками банка. Будучи введены в заблуждение, они предоставляли всю необходимую информацию: номера карт, пин-коды, CVV-код и прочее" , - рассказывают правоохранители.

В дальнейшем дельцы переводили все деньги с карточек людей на подконтрольные им банковские счета. Сделки ежемесячно приносили каждому подозреваемому около 200 тысяч гривен.

Обыски и арест

28 марта 2023 года правоохранители провели ряд обысков в разных регионах Украины по местам проживания фигурантов, во время которых обнаружены и изъяты банковские карты, сим-карты, стартовые пакеты операторов мобильной связи, мобильные телефоны, ноутбуки, черные записи и т.д. Кроме того, у одного из фигурантов найдены "трудовая книга" и документы об образовании так называемой "ДНР".

При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении трем лицам по факту мошенничества, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного преступления.

Напомним, что в Харькове прокуратура передала в суд обвинительные акты в отношении бизнесмена и чиновника горсовета . На некачественных работах они нанесли бюджет ущерб в 300 тысяч гривен.

Также мы писали, что НАБУ и САП сообщили о подозрении в присвоении 472 тысяч евро экскерующему Харьковскому авиационному заводу Игорю Сунцову , который сейчас работает на оккупантов.