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Убийство детского писателя Вакуленко боевиками "ЛНР" — какое наказание будет просить прокуратура

3 января 2024 16:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Убийство детского писателя Вакуленко боевиками "ЛНР" — какое наказание будет просить прокуратура
Владимир Вакуленко. Фото: Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Харьковская облпрокуратура завершила спецрасследование в отношении двух боевиков "ЛНР", убивших детского писателя Владимира Вакуленко и еще трех украинцев. Прокуроры утвердили и направили в суд обвинение в отношении террористов по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Как отмечается, обвиняемые — луганчане, служащие четвертой роты четвертого батальона 204 стрелкового полка мобилизационного резерва "ЛНР" второго армейского корпуса восьмой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Командир этой роты — 33-летний боевик с позывным "Лев", его подчиненный — пулеметчик с позывным "Удод".

Убийство детского писателя Вакуленко боевиками "ЛНР" - какое наказание будет просить прокуратура
Боевик "ЛНР" "Лев". Источник: Харьковская областная прокуратура
Убийство детского писателя Вакуленко боевиками "ЛНР" - какое наказание будет просить прокуратура
Боевик "ЛНР" "Удод". Источник: Харьковская областная прокуратура

Тогда боевики находились в тогда еще оккупированной Капитоловке Изюмского района. Они узнали, что там проживает украинский детский писатель Владимир Вакуленко, выступающий против РФ.

Следствие установило, что в марте 2022 года вооруженные боевики приехали в его дом и провели там "обыск". Затем они задержали писателя и его 14-летнего сына, и отвезли их в свое место дислокации, где пытались склонить писателя к сотрудничеству "с новой властью".

"Получив отказ, они заставили мужчину снять с себя одежду с целью обнаружения на его теле татуировок с украинской символикой. В очередной раз получив отказ, российские захватчики отвезли назад писателя вместе с его сыном. Однако 24 марта оккупанты снова вернулись, и на этот раз "задержали" только писателя", — пишет прокуратура.

Также они забрали рюкзак писателя с шевронами ВСУ и "Азова", который мужчина носил даже в оккупации. После этого "Лев" приказал своему "Удоду" застрелить мужчину. Тот убил Вакуленко из пистолета Макарова.

Террористы убили не только Вакуленко

Также боевики пытали экс-участника АТО и еще двух гражданских, собиравших в лесу шишки для приготовления чая. Они посадили их в подвал, и систематически избивали их палками. После их отвезли в лес, где "Лев" приказал их расстрелять, что "Удод" и сделал.

Обвинительный акт был направлен в Дзержинский райсуд Харькова. Террористам грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летней женщины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Коллаборантка, занимавшая должность старшего инспектора Купянского районного отдела филиала Государственного учреждения "Центр пробации" в Харьковской области, перешла на сторону российских захватчиков.

Также в Харьковской области правоохранители заочно сообщили о подозрении шестерым коллаборантам, сотрудничавшим с оккупантами. Отмечается, что они добровольно трудоустроились в оккупационную "Временную гражданскую администрацию Купянского района Харьковской области".

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