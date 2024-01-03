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Вбивство дитячого письменника Вакуленка бойовиками "ЛНР" — яке покарання проситиме прокуратура

3 січня 2024 16:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вбивство дитячого письменника Вакуленка бойовиками "ЛНР" — яке покарання проситиме прокуратура
Володимир Вакуленко. Фото: Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Харківська облпрокуратура завершила спецрозслідування щодо двох бойовиків "ЛНР", які вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка та ще трьох українців. Прокурори затвердили та направили до суду обвинувачення щодо терористів за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Як зазначається, обвинувачені — луганчани, які служать в четвертій роті четвертого батальйону 204 стрілецького полку мобілізаційного резерву "ЛНР" другого армійського корпусу восьмої загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Командир цієї роти — 33-річний бойовик на псевдо "Лев", його підлеглий — кулеметник на псевдо "Удод".

Вбивство дитячого письменника Вакуленка бойовиками "ЛНР" — яке покарання проситиме прокуратура
Бойовик "ЛНР" "Лев". Джерело: Харківська обласна прокуратура
Вбивство дитячого письменника Вакуленка бойовиками "ЛНР" — яке покарання проситиме прокуратура
Бойовик "ЛНР" "Удод". Джерело: Харківська обласна прокуратура

Тоді бойовики перебували в тоді ще окупованій Капитолівці Ізюмського району. Вони дізналися, що там проживає український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступає проти РФ.

Слідство встановило, що у березні 2022 року озброєні бойовики приїхали до його будинку і провели там "обшук". Після вони затримали письменника та його 14-річного сина, та відвезли їх до свого місця дислокації, де намагалися схилити письменника до співпраці "з новою владою".

"Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти з себе одяг з метою виявлення на його тілі татуювань з українською символікою. Вкотре отримавши відмову, російські загарбники відвезли назад письменника разом із його сином. Однак 24 березня окупанти знову повернулися, і цього разу "затримали" тільки письменника", — пише прокуратура.

Також вони забрали рюкзак письменника з шевронами ЗСУ та "Азову", який чоловік носив навіть в окупації. Після цього "Лев" наказав своєму "Удоду" застрелити чоловіка. Той вбив Вакуленка з пістолета Макарова.

Терористи вбили не тільки Вакуленка

Також бойовики катували ексучасника АТО та ще двох цивільних, які збирали в лісі шишки для приготування чаю. Вони посадили їх до підвалу, і систематично били їх палицями. Тоді їх відвезли до лісу, де "Лев" наказав їх розстріляти, що "Удод" і зробив.

Обвинувачувальний акт було скеровано до Дзержинського райсуду Харкова. Терористам загрожує довічне позбавлення волі. 

Нагадаємо, що раніше Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 29-річної жінки за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Колаборантка, яка обіймала посаду старшого інспектора Куп’янського районного відділу філії Державної установи "Центр пробації" в Харківській області, перейшла на бік російських загарбників.

Також у Харківській області правоохоронці заочно повідомили про підозру шістьом колаборантам, які співпрацювали з окупантами. Зазначається, що вони добровільно працевлаштувались до окупаційної "Тимчасової цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області".

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