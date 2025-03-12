Будут судить боевика ЛНР причастного к убийству Вакуленко

Писатель Владимир Вакуленко. Фото: соцсети

Прокуратура Харьковской области завершила специальное досудебное расследование в отношении 36-летнего боевика так называемой "ЛНР", которого подозревают в жестоком обращении с гражданским населением и умышленном убийстве. В частности, он может быть причастен к жестоким пыткам и убийству известного детского писателя Владимира Вакуленко.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также:

Что выяснили следователи по убийству Вакуленко

После освобождения Изюма на Харьковщине в массовом захоронении было найдено тело детского писателя Владимира Вакуленко. Он был похоронен под номером 319 вместе с другими жертвами оккупационного режима.

Тело Владимира Вакуленко, которое достали из братской могилы. Фото: ГУНП в Харьковской области.

Кто убил Владимира Вакуленко

Следователи установили, что третьим соучастником преступления стал уроженец Луганска, известный под позывным "Академик".

"Академик". Фото: Харьковская областная прокуратура

Он занимал должность заместителя командира 4-й роты 204-го стрелкового полка "ЛНР" и участвовал в незаконных действиях вместе с другими боевиками, известными как "Лев" и "Удод".

В марте 2022 года оккупанты похитили Вакуленко из его дома в селе Капитоловка на Изюмщине. Позже он вместе с еще тремя местными жителями, среди которых был участник АТО, стал жертвой пыток и был убит.

Сейчас "Академик" находится в розыске, а его будут судить заочно в Дзержинском районном суде Харькова. В то же время продолжается судебный процесс над другими подозреваемыми по этому делу — "Львом" и "Удодом".

Досудебное расследование проводили следователи ГУНП в Харьковской области. Харьковская областная прокуратура продолжает работу над привлечением виновных к ответственности.

Напомним, в ноябре 2022 года в Изюме в братской могиле нашли тело Владимира Вакуленко, который считался пропавшим без вести с марта.

В декабре того же года Владимира Вакуленко похоронили, тогда же стало известно, как издевались над ним российские военные — на теле нашли ранения от огнестрельного оружия и следы пыток.

Впоследствии журналисты выяснили имя одного из российских военных, который отдал приказ расстрелять гражданских в Изюме, среди которых был и Вакуленко.

В январе 2024 года Харьковская облпрокуратура сообщила о деталях по убийству Вакуленко и завершила спецрасследование в отношении двух боевиков "ЛНР".