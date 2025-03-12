Судитимуть бойовика ЛНР причетного до вбивства Вакуленка

Письменник Володимир Вакуленко. Фото: соцмережі

Прокуратура Харківської області завершила спеціальне досудове розслідування щодо 36-річного бойовика так званої "ЛНР", якого підозрюють у жорстокому поводженні з цивільним населенням та умисному вбивстві. Зокрема, він може бути причетним до жорстокого катування та вбивства відомого дитячого письменника Володимира Вакуленка.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Після звільнення Ізюма на Харківщині у масовому похованні було знайдено тіло дитячого письменника Володимира Вакуленка. Він був похований під номером 319 разом з іншими жертвами окупаційного режиму.

Тіло Володимира Вакуленка, яке дістали з братської могили. Фото: ГУНП в Харківській області.

Хто вбив Володимира Вакуленка

Слідчі встановили, що третім співучасником злочину став уродженець Луганська, відомий під позивним "Академік".

"Академік". Фото: Харківська обласна прокуратура

Він обіймав посаду заступника командира 4-ї роти 204-го стрілецького полку "ЛНР" та брав участь у незаконних діях разом з іншими бойовиками, відомими як "Лев" та "Удод".

У березні 2022 року окупанти викрали Вакуленка з його будинку в селі Капитолівка на Ізюмщині. Пізніше він разом із ще трьома місцевими мешканцями, серед яких був учасник АТО, став жертвою тортур та був убитий.

Наразі "Академік" перебуває у розшуку, а його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова. Водночас триває судовий процес над іншими підозрюваними у цій справі — "Левом" та "Удодом".

Досудове розслідування проводили слідчі ГУНП у Харківській області. Харківська обласна прокуратура продовжує роботу над притягненням винних до відповідальності.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року в Ізюмі у братській могилі знайшли тіло Володимира Вакуленка, який вважався зниклим безвісти з березня.

У грудні того ж року Володимира Вакуленка поховали, тоді ж стало відомо, як знущалися з нього російські військові — на тілі знайшли поранення від вогнепальної зброї та сліди катувань.

Згодом журналісти з'ясували ім'я одного з російських військових, який віддав наказ розстріляти цивільних в Ізюмі, серед яких був й Вакуленко.

У січні 2024 року Харківська облпрокуратура повідомила про деталі щодо вбивства Вакуленка та завершила спецрозслідування щодо двох бойовиків "ЛНР".