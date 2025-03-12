Судитимуть бойовика ЛНР причетного до вбивства Вакуленка

Вбивство Вакуленка — на Харківщині судитимуть ще одного окупанта
Прокуратура Харківської області завершила спеціальне досудове розслідування щодо 36-річного бойовика так званої "ЛНР", якого підозрюють у жорстокому поводженні з цивільним населенням та умисному вбивстві. Зокрема, він може бути причетним до жорстокого катування та вбивства відомого дитячого письменника Володимира Вакуленка.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Що з'ясували слідчі щодо вбивства Вакуленка
Після звільнення Ізюма на Харківщині у масовому похованні було знайдено тіло дитячого письменника Володимира Вакуленка. Він був похований під номером 319 разом з іншими жертвами окупаційного режиму.
Хто вбив Володимира Вакуленка
Слідчі встановили, що третім співучасником злочину став уродженець Луганська, відомий під позивним "Академік".
Він обіймав посаду заступника командира 4-ї роти 204-го стрілецького полку "ЛНР" та брав участь у незаконних діях разом з іншими бойовиками, відомими як "Лев" та "Удод".
У березні 2022 року окупанти викрали Вакуленка з його будинку в селі Капитолівка на Ізюмщині. Пізніше він разом із ще трьома місцевими мешканцями, серед яких був учасник АТО, став жертвою тортур та був убитий.
Наразі "Академік" перебуває у розшуку, а його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова. Водночас триває судовий процес над іншими підозрюваними у цій справі — "Левом" та "Удодом".
Досудове розслідування проводили слідчі ГУНП у Харківській області. Харківська обласна прокуратура продовжує роботу над притягненням винних до відповідальності.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року в Ізюмі у братській могилі знайшли тіло Володимира Вакуленка, який вважався зниклим безвісти з березня.
У грудні того ж року Володимира Вакуленка поховали, тоді ж стало відомо, як знущалися з нього російські військові — на тілі знайшли поранення від вогнепальної зброї та сліди катувань.
Згодом журналісти з'ясували ім'я одного з російських військових, який віддав наказ розстріляти цивільних в Ізюмі, серед яких був й Вакуленко.
У січні 2024 року Харківська облпрокуратура повідомила про деталі щодо вбивства Вакуленка та завершила спецрозслідування щодо двох бойовиків "ЛНР".
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