Полиция задержала харьковчанина, который жестоко избил и ударил топором сожительницу

Изъятый полицией топор злоумышленника. Фото: Нацполиция

В Харькове мужчина жестоко избил, ударил топором и пытался задушить свою сожительницу. Полиция задержала злоумышленника.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области в четверг, 29 августа.

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По данным полиции, 53-летний харьковчанин и его 46-летняя сожительница распивали спиртные напитки, после чего внезапно поссорились. В ходе стычки мужчина избил женщину кулаками, а затем пытался задушить. Когда же она стала звать на помощь, он ударил ее топором по голове.

"Женщина чудом спаслась. Сейчас ее госпитализировали в больницу, а мужчину задержали. Следователи уже объявили злоумышленнику о подозрении в покушении на умышленное убийство", — говорится в сообщении.

С места происшествия полицейские изъяли доказательства и направили на экспертное исследование.

Задержанный злоумышленник. Фото: Нацполиция

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.