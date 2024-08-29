Поліція затримала харків’янина, який жорстоко побив та вдарив сокирою співмешканку

Вдарив сокирою та намагався задушити — у Харкові чоловік жорстоко побив співмешканку
У Харкові чоловік жорстоко побив, вдарив сокирою та намагався задушити свою співмешканку. Поліція затримала зловмисника.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Харківській області у четвер, 29 серпня.
Деталі справи
За даними поліції, 53-річний харків'янин та його 46-річна співмешканка розпивали спиртні напої, після чого раптово посварилися. В ході сутички чоловік побив жінку кулаками, а потім намагався задушити. Коли ж вона почала кликати на допомогу, то він вдарив її сокирою по голові.
"Жінка дивом врятувалася. Наразі її госпіталізували до лікарні, а чоловіка затримали. Слідчі вже оголосили зловмиснику про підозру в замаху на умисне вбивство", — йдеться у повідомленні.
З місця події поліцейські вилучили речові докази та направили на експертне дослідження.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.
Чоловіка затримали, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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