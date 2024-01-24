Вечерняя атака россиян на Харьков — в ГСЧС рассказали о ликвидации последствий
Россияне нанесли массированные удары по Харькову 23 января. Во время вечерней атаки больше всего повреждена центральная часть города. Пострадали девять местных жителей и есть повреждения жилых домов, магазинов, учебного заведения.
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Украине.
Последствия вражеских обстрелов Харькова 23 января
После очередной вражеской атаки на Харьков спасателям удалось ликвидировать последствия ракетных ударов по городу. В результате вечерних обстрелов в Харькове получили повреждения жилые дома, магазины и образовательное учреждение. Также произошел пожар на площади 15 кв.м.
"Работниками ГСЧС были эвакуированы 16 человек, среди них 2 ребенка. Также обследованы все рядом расположенные здания. Психологи ГСЧС оказывали поддержку местным жителям", — указали в ГСЧС.
По предварительным данным спасательной службы, в Харькове в результате удара РФ пострадали девять человек. Также в ГСЧС отметили, что на месте обстрела работало 6 единиц техники и 40 человек личного состава службы.
Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что захватчики в третий раз за сутки 23 января нанесли удары по Киевскому району Харькова. По предварительной информации, зафиксировано три попадания.
Добавим, российские оккупанты вечером 23 января в очередной раз атаковали Харьков. В результате атаки пострадал 4-летний ребенок.
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