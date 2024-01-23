Мер Харкова заявив, що окупанти вдарили по житловій забудові

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: "Суспільне"

Сьогодні ввечері, 23 січня, російські окупанти обстріляли Харків. Під ворожим ударом опинилася житлова забудова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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"І знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає", — розповів Терехов.

За його словами, там розташовані виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура. Терехов додав, що окупанти вкотре за день доводять, що РФ — це держава-терорист та прощення їй бути не може.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що загарбники втретє за добу завдали ударів по Київському району Харкова. За попередньою інформацією, зафіксовано три влучання.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби виїхали на місця, інформація щодо постраждалих уточнюється", — додав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 23 січня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. У місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. У деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Додамо, внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 23 січня без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.