Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Мер Харкова заявив, що окупанти вдарили по житловій забудові arrow

Мер Харкова заявив, що окупанти вдарили по житловій забудові

23 січня 2024 22:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мер Харкова заявив, що окупанти вдарили по житловій забудові
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 23 січня, російські окупанти обстріляли Харків. Під ворожим ударом опинилася житлова забудова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

Окупанти знову обстріляли Харків

"І знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає", — розповів Терехов.

За його словами, там розташовані виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура. Терехов додав, що окупанти вкотре за день доводять, що РФ — це держава-терорист та прощення їй бути не може.

null
Допис Терехова. Фото: скриншот

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що загарбники втретє за добу завдали ударів по Київському району Харкова. За попередньою інформацією, зафіксовано три влучання.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби виїхали на місця, інформація щодо постраждалих уточнюється", — додав Синєгубов.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 23 січня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. У місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. У деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Додамо, внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 23 січня без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.

війна
Харків
обстріли
Ігор Терехов
окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі