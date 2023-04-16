Пасха во время войны в Харькове

Верующие стоят на освящение пасхальных корзин. Фото: Новини.LIVE/Юлия Бойко

В Харькове, как и в Украине, Пасха является одним из самых важных и духовных праздников. В этот день православные христиане отмечают воскресение Иисуса Христа, а также наслаждаются праздничной атмосферой, семейными обедами и обменом яркими пасхальными яйцами и корзинами. Во второй раз этот праздник харьковчане празднуют во время войны.

Священнослужитель Свято-Озерянского храма освящает корзины. Фото: Новини.LIVE/Юлия Бойко

Священнослужители Харьковского Свято-Озерянского храма вечером Великой субботы начали святить пасхальные корзины, которые верующие подготовили для своих семей. Каждая корзина была наполнена пасхальными яйцами, пасками, пасхальным хлебом, красным вином, мясом, овощами и фруктами.

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В целях безопасности прихожан освящение происходит быстро, чтобы не создавать большого скопления людей.

Харьковчане ждут освящения корзин. Фото: Новини.LIVE/Юлия Бойко

Напомним, что через коменданский час ночью приходить в храмы было запрещено, поэтому возобновили освящение корзин уже в воскресенье утром.

Процесс освящения. Фото: Новини.LIVE/Юлия Бойко

После того, как корзины были священнослужителями благословлены, они были изъяты верующими, чтобы праздновать Пасху с их семьями. В воскресенье утром церковь была украшена цветами, свечами и пасхальными яйцами. Церковная служба начинается с чества Воскресения Христова, после чего верующие приветствуют друга с Пасхой и обмениваются яйцами.

Напомним, что к Пасхе в Харькове украсили метрополитен. На станции метро "Университет" были установлены праздничные арт-объекты. Традиционно праздничные инсталляции установили именно в метрополитене для безопасности харьковчан.

Также мы писали, что из-за высокой минной опасности на некоторых территориях региона во время Пасхальных праздников запрещено посещение кладбищ.