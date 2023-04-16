Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Великдень у Харкові під час війни: як люди освячували свої кошики arrow

Великдень у Харкові під час війни: як люди освячували свої кошики

16 квітня 2023 14:41
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Великедень під час війни у Харкові
Віряни стоять на освяченні великодніх кошиків. Фото: Новини.LIVE/Юлія Бойко
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові, як і в Україні, Великдень є одним із найважливіших духовних свят. Цього дня православні християни відзначають Воскресіння Ісуса Христа, а також насолоджуються святковою атмосферою, сімейними обідами та обміном яскравими пасхальними яйцями та корзинами. Вже вдруге це свято харків'яни святкують під час війни. 

null
Священнослужитель Свято-Озерянського храму освячує кошики. Фото: Новини.LIVE/Юлія Бойко

Священнослужителі Харківського Свято-Озерянського храму ще увечері Великої суботи почали святити пасхальні кошики, які віруючі підготували для своїх сімей. Кожен кошик був наповнений пасхальними яйцями, пасками, червоним вином, м'ясом, овочами та фруктами.

Читайте також:

Задля безпеки прихожан, освячення відбувається швидко аби не створювати великого скупчення людей. 

null
Харків'яни чекають на освячення кошиків. Фото: Новини.LIVE/Юлія Бойко

Нагадаємо, що через коменданську годину вночі приходити до храмів було заборонено, тож поновили освячення кошиків вже в неділю вранці.  

null
Процес освячення. Фото: Новини.LIVE/Юлія Бойко

Після того, як кошики освятили, їх забрали віряни, щоб святкувати Великдень зі своїми сім'ями. У неділю вранці церква була прикрашена квітами, свічками та пасхальними яйцями. Церковна служба починається з чества Воскресіння Христового, після чого віряни взаємно вітають один одного з Великоднем і обмінюються яйцями.

Нагадаємо, що до Великодня у Харкові прикрасили метрополітен. На станції метро "Університет" встановили святкові арт-об'єкти. Традиційно, святкові інсталяції встновили саме у метрополітені задля безпеки харків'ян. 

Також ми писали, що через високу мінну небезпеку на деяких територіях регіону під час Великодніх свят заборонено відвідування кладовищ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB