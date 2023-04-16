Великедень під час війни у Харкові

Віряни стоять на освяченні великодніх кошиків. Фото: Новини.LIVE/Юлія Бойко

У Харкові, як і в Україні, Великдень є одним із найважливіших духовних свят. Цього дня православні християни відзначають Воскресіння Ісуса Христа, а також насолоджуються святковою атмосферою, сімейними обідами та обміном яскравими пасхальними яйцями та корзинами. Вже вдруге це свято харків'яни святкують під час війни.

Священнослужитель Свято-Озерянського храму освячує кошики. Фото: Новини.LIVE/Юлія Бойко

Священнослужителі Харківського Свято-Озерянського храму ще увечері Великої суботи почали святити пасхальні кошики, які віруючі підготували для своїх сімей. Кожен кошик був наповнений пасхальними яйцями, пасками, червоним вином, м'ясом, овочами та фруктами.

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Задля безпеки прихожан, освячення відбувається швидко аби не створювати великого скупчення людей.

Харків'яни чекають на освячення кошиків. Фото: Новини.LIVE/Юлія Бойко

Нагадаємо, що через коменданську годину вночі приходити до храмів було заборонено, тож поновили освячення кошиків вже в неділю вранці.

Процес освячення. Фото: Новини.LIVE/Юлія Бойко

Після того, як кошики освятили, їх забрали віряни, щоб святкувати Великдень зі своїми сім'ями. У неділю вранці церква була прикрашена квітами, свічками та пасхальними яйцями. Церковна служба починається з чества Воскресіння Христового, після чого віряни взаємно вітають один одного з Великоднем і обмінюються яйцями.

Нагадаємо, що до Великодня у Харкові прикрасили метрополітен. На станції метро "Університет" встановили святкові арт-об'єкти. Традиційно, святкові інсталяції встновили саме у метрополітені задля безпеки харків'ян.

Також ми писали, що через високу мінну небезпеку на деяких територіях регіону під час Великодніх свят заборонено відвідування кладовищ.