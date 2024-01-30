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Взрыв в пригороде Харькова — Синегубов прокомментировал очередной удар РФ

30 января 2024 17:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Взрыв в пригороде Харькова — Синегубов прокомментировал очередной удар РФ
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне нанесли очередной удар по Харькову 30 января. В пригороде раздался мощный взрыв, который был слышен в центре Харькова. Оккупанты, вероятно, совершили атаку по городу ракетой.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Взрыв в Харькове 30 января

По словам Синегубова, взрыв был настолько сильным, что был слышен в центре города, однако на самом деле он раздался в Харьковском районе. Каким именно оружием был нанесен удар пока неизвестно, Синегубов предполагает, что это была ракета С-300.

Синегубов указал, что на месте происшествия работают экстренные службы, которые зафиксируют последствия и установят тип вооружения, которым атаковали захватчики.

"Это может быть баллистика, может быть ракета С-300. Взрыв был довольно значительный, его было слышно в центре Харькова и была информация, что удар был по самому городу — но на самом деле он пришелся на пригород, фактически Харьковский район", — отметил глава Харьковской ОВА.

Напомним, в Харькове 30 января прозвучала серия взрывов. В городе было очень шумно.

Добавим, в результате российской атаки общий ущерб для Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ) составляет более 746 миллионов гривен. Как известно, оккупанты атаковали здание университета во время ракетных ударов 2 января 2024 года.

война
Харьков
взрыв
Украина
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