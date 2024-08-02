Ситуация в Харьковской области — враг за сутки дважды обстрелял регион

Разрушения в результате обстрелов в Харьковской области. Фото: ОВА

Российская армия за прошедшие сутки дважды обстреляла территорию Харьковской области. Россияне били из минометов и реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 2 августа.

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В частности, 1 августа в селе Глушковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО горела сухая трава, площадь пожара — 2 Га.

Кроме того, враг обстрелял из минометов город Купянск. Повреждены частный дом, крыша и окна.

Ситуация в Харьковской области

На Харьковском направлении россияне трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Тихого и Волчанского. Возле последнего продолжается еще один бой.

Также захватчики шесть раз атаковали укрепление защитников на Купянском направлении. В настоящее время все эти боевые столкновения в районах Андреевки, Стельмаховки и Песчаного завершились.

Напомним, в ночь на пятницу, 2 августа, была объявлена воздушная тревога в трех областях Украины. Красный на карте воздушных тревог Одесская, Николаевская и Херсонская области.

Также мы сообщали, что утром в четверг, 1 августа, российские оккупанты обстреляли семь населенных пунктов Харьковской области. В результате этих атак есть погибшие и раненые. Среди травмированных — 10-летний мальчик.