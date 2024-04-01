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Взрывы в Харьковской области — в результате обстрела ранена женщина

1 апреля 2024 20:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Харьковской области — в результате обстрела ранена женщина
Прокуроры фиксируют последствия обстрела Волчанска. Фото: Харьковская областная прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Волчанске Харьковской области раздались взрывы. В результате российского артобстрела получили ранения 27-летняя девушка.

Об этом информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Взрывы на Харьковщине — в результате обстрела ранена женщина
Последствия артобстрела Волчанска. Источник: Харьковская областная прокуратура

Как сообщается, артобстрел произошел сегодня днем. В результате удара была ранена 27-летняя девушка. Разрушения и повреждения также получили и гражданские объекты: жилые дома и хозяйственные здания.

Взрывы на Харьковщине — в результате обстрела ранена женщина
Вероятна часть вражеского снаряда. Источник: Харьковская областная прокуратура

Обстрел Харьковской области — последние новости

Напомним, ранее армия России ударила по пожарно-спасательному подразделению в Харьковской области, все шесть спасателей остались живы.

Вчера враг атаковал одно из сел Змиевского района области: тогда пострадали пять гражданских.

А недавно стало известно, что российские истребители нанесли авиаудар по Змиевской теплоэлектростанции, полностью уничтожив инфраструктурный объект.

взрыв
Украина
Харьковская область
прокуратура
война в Украине

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