Взрывы в Харьковской области — в результате обстрела ранена женщина
В Волчанске Харьковской области раздались взрывы. В результате российского артобстрела получили ранения 27-летняя девушка.
Об этом информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Последствия артобстрела Волчанская
Как сообщается, артобстрел произошел сегодня днем. В результате удара была ранена 27-летняя девушка. Разрушения и повреждения также получили и гражданские объекты: жилые дома и хозяйственные здания.
Обстрел Харьковской области — последние новости
Напомним, ранее армия России ударила по пожарно-спасательному подразделению в Харьковской области, все шесть спасателей остались живы.
Вчера враг атаковал одно из сел Змиевского района области: тогда пострадали пять гражданских.
А недавно стало известно, что российские истребители нанесли авиаудар по Змиевской теплоэлектростанции, полностью уничтожив инфраструктурный объект.
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