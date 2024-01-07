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Взрывы в Харькове — оккупанты ударили по городу ракетами С-300

7 января 2024 23:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Взрывы в Харькове — оккупанты ударили по городу ракетами С-300
Ракета в небе. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики атаковали Харьков двумя ракетами вечером 7 января. В городе зафиксированы попадания.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, оккупанты нанесли по городу два удара. По предварительной информации, враг применил ракеты С-300.

Синегубов отметил, что также зафиксированы попадания в Волчанской громаде.

"Профильные службы продолжают осмотр мест. В эту минуту — без пострадавших", — написал он.

Также мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что попадание произошло рядом с частными жилыми домами в одном из районов города.

"Предварительно — без разрушений и пострадавших. На месте работают все соответствующие службы", — отметил городской глава.

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Скриншот поста Терехова

Напомним, что в Харькове и области раздавались взрывы вечером 7 января. Россияне атаковали город ракетами С-300.

Также мы писали, что в Украине вечером 7 января фиксируется движение вражеских дронов-камикадзе Shahed. Угроза применения ударных БпЛА касается южных областей Украины.

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