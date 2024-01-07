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Окупанти обстріляли Харківщину — загинула людина, є постраждалі

7 січня 2024 18:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти обстріляли Харківщину — загинула людина, є постраждалі
Наслідки російських обстрілів. Фото: Telegram/Олег Синєгубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росія обстріляла Харківську область вдень 7 січня. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще двоє — отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Так, окупанти завдали ударів по Нечволодівці Куп’янського району. Там загинув 50-річний чоловік. Водночас було поранено жінку, їй надали медичну допомогу на місці.

Також у Нечволодівці пошкоджено приватний будинок, автомобіль та господарчі споруди. 

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Наслідки російських обстрілів. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Крім того, під російським вогнем опинилося село Сенькове. Там, за інформацією прокуратури, було поранено 17-річного хлопця.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов провів засідання Ради оборони області. Під час нього учасники обговорили мобілізаційні процеси, можливі атаки ворога та готовність екстрених служб до складних погодних умов. 

Також ми писали, що російські війська здійснили атаку на місто Куп'янськ на Харківщині з РСЗВ, вразивши територію ліцею. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля освітнього закладу, також є поранена.

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