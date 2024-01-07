Вибухи у Харкові — окупанти вдарили по місту ракетами С-300

Ракета в небі. Фото: скриншот з відео

Російські загарбники атакували Харків два ракетами увечері 7 січня. У місті зафіксовані влучання.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, окупанти завдали по місту двох ударів. За попередньою інформацією, ворог застосував ракети С-300.

Синєгубов зазначив, що також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді.

"Профільні служби продовжують огляд місць. На цю хвилину — без постраждалих", — написав він.

Також мер Харкова Ігор Терехов заявив, що влучання сталося поряд з приватними житловими будинками в одному з районів міста.

"Попередньо — без руйнувань та постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби", — зазначив міський голова.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, що у Харкові та області лунали вибухи увечері 7 січня. Росіяни атакували місто ракетами С-300.

Також ми писали, що в Україні увечері 7 січня фіксується рух ворожих дронів-камікадзе Shahed. Загроза застосування ударних БпЛА стосується південних областей України.