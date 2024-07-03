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Взрывы в Харькове после атаки оккупантов — из-под завалов достали ребенка

3 июля 2024 17:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове ранен ребенок из-за обстрела 3 июля
Спасатели на месте удара. Иллюстративное фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в среду, 3 июля, в очередной раз обстреляли Харьков. В результате вражеского удара разрушены несколько домов, из-под завалов достали ребенка.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"В результате вражеского удара по Харькову разрушены два частных дома. Подразделения ГСЧС спасли ребенка", — говорится в сообщении.

Также по другому адресу возникло возгорание травы.

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Скриншот сообщения Синегубова

В 16:45 Синегубов уточнил, что сейчас известно о четырех пострадавших: восьмилетнем мальчике, 74-летней женщине и 75-летнем мужчине — все госпитализированы. Также на месте медики оказали помощь еще одному 38-летнему мужчине.

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Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, днем 3 июля в Харькове прогремели мощные взрывы. Враг ударил по меньшей мере тремя КАБами по Киевскому району.

Также мы писали, что в результате обстрела Днепра количество пострадавших возросло до 39 человек. Ликвидация последствий атаки на город продолжается.

Харьков дети обстрелы оккупанты война в Украине ранение

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