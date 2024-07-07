Россияне ударили по Харьковской области — есть пострадавшие

Взрывы в селе Харьковской области — есть пострадавшие среди местных жителей
Россияне в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В воскресенье, 7 июля, ударили по селу Богуславка в Боровской объединенной территориальной громаде Изюмского района.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Харьковской области 7 июля
Пока известно о двух пострадавших гражданских лицах. Ими оказались мужчина в возрасте 48 лет с полученными взрывными ранениями ног и женщина 70 лет, которая была госпитализирована в критическом состоянии. Сейчас идет работа по ликвидации последствий атаки.
Напомним, ранее в ВСУ опровергли сообщение о продвижении российских сил в Волчанске, заявив, что враг не предпринимал активных штурмовых действий в районе города.
Также мы писали, ночью в воскресенье, 7 июля, в Херсоне раздались взрывы. Враг ударил по известному в городе кафе "Лето".
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