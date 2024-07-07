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Взрывы в селе Харьковской области — есть пострадавшие среди местных жителей

7 июля 2024 19:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Россияне ударили по Харьковской области — есть пострадавшие
Последствия вражеского обстрела. Иллюстративное фото: Олег Синегубов/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В воскресенье, 7 июля, ударили по селу Богуславка в Боровской объединенной территориальной громаде Изюмского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Пока известно о двух пострадавших гражданских лицах. Ими оказались мужчина в возрасте 48 лет с полученными взрывными ранениями ног и женщина 70 лет, которая была госпитализирована в критическом состоянии. Сейчас идет работа по ликвидации последствий атаки.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, ранее в ВСУ опровергли сообщение о продвижении российских сил в Волчанске, заявив, что враг не предпринимал активных штурмовых действий в районе города.

Также мы писали, ночью в воскресенье, 7 июля, в Херсоне раздались взрывы. Враг ударил по известному в городе кафе "Лето".

война Украина Харьковская область обстрелы Олег Синегубов война в Украине

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