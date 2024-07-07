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На Харківщині лунали вибухи — в ОВА розповіли про ситуацію в регіоні

7 липня 2024 12:15
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Ілля Рябінін
редактор
Вибухи на Харківщині 7 липня — деталі від ОДА
Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу Харківщини. Ілюстративне фото: Харківська ОДА
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Ілля Рябінін
редактор

У Харківській області в неділю, 7 липня, пролунали вибухи. Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені, а також було вилучено один нерозірваний ворожий безпілотник.

Про це повідомив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов.  

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Вибухи на Харківщині 7 липня

За словами чиновників, у парковій зоні Харкова знешкодили ворожий БПЛА. Попередньо, внаслідок ворожого нальоту не загинув ніхто.

Водночас у Богодухівському районі Харківщини уламками збитого дрона, було пошкоджено адмінбудівлю. Також через обстріли у селі Добропілля горіла трава на площі 1500 м.кв., а у селі Цапівка горіла пшениця на площі 4.5 га.

Тим часом у селі Новоосинове через удари по дачному кооперативу, горіла хвойна підстилка на площі 4 га.

А у селищі міського типу Старий Салтів безпілотник "Ланцет" поранив чоловік. У селі Одноробівка через обстріл було поранено жінку, також загинув 47-річний чоловік.

харківщина вибухи 7 липня
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, раніше у ЗСУ спростували повідомлення про просування російських сил у Вовчанську, заявивши, що ворог не проводив активних штурмових дій в районі міста. 

Водночас у селищі Пісочин Харківської області загинули двоє людей внаслідок отруєння чадними газами.

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