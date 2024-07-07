Вибухи на Харківщині 7 липня — деталі від ОДА

На Харківщині лунали вибухи — в ОВА розповіли про ситуацію в регіоні
У Харківській області в неділю, 7 липня, пролунали вибухи. Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені, а також було вилучено один нерозірваний ворожий безпілотник.
Про це повідомив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Вибухи на Харківщині 7 липня
За словами чиновників, у парковій зоні Харкова знешкодили ворожий БПЛА. Попередньо, внаслідок ворожого нальоту не загинув ніхто.
Водночас у Богодухівському районі Харківщини уламками збитого дрона, було пошкоджено адмінбудівлю. Також через обстріли у селі Добропілля горіла трава на площі 1500 м.кв., а у селі Цапівка горіла пшениця на площі 4.5 га.
Тим часом у селі Новоосинове через удари по дачному кооперативу, горіла хвойна підстилка на площі 4 га.
А у селищі міського типу Старий Салтів безпілотник "Ланцет" поранив чоловік. У селі Одноробівка через обстріл було поранено жінку, також загинув 47-річний чоловік.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ спростували повідомлення про просування російських сил у Вовчанську, заявивши, що ворог не проводив активних штурмових дій в районі міста.
Водночас у селищі Пісочин Харківської області загинули двоє людей внаслідок отруєння чадними газами.
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