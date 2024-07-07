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Вибухи у селі Харківської області — є постраждалі серед місцевих мешканців

7 липня 2024 19:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни вдарили по Харківській області — є постраждалі
Наслідки ворожого обстрілу. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росіяни в черговий раз обстріляли Харківську область. У неділю, 7 липня, вдарили по селу Богуславка в Борівській об'єднаній територіальній громаді Ізюмського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Наразі відомо про двох постраждалих цивільних громадян. Ними виявилися чоловік у віці 48 років з отриманими вибуховими пораненнями ніг та жінка віком 70 років, яка була госпіталізована у критичному стані. Зараз триває робота з ліквідації наслідків атаки.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше у ЗСУ спростували повідомлення про просування російських сил у Вовчанську, заявивши, що ворог не проводив активних штурмових дій в районі міста. 

Також ми писали, що вночі у неділю, 7 липня, в Херсоні пролунали вибухи. Ворог ударив по відомому у місті кафе "Літо".

війна Україна Харківська область обстріли Олег Синєгубов війна в Україні

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