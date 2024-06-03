Взрывы в Харьковской области 3 мая — оккупанты обстреляли базу отдыха

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото архивное: t.me/synegubov

Российские оккупанты ночью 3 мая в очередной раз атаковали Харьковскую область. Под ударом противника оказалась Слобожанская громада.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, захватчики нанесли массированные ракетные удары по Слобожанской громаде — минимум пять.

В результате атаки произошли попадания на территорию комплекса отдыха. Известно, что оккупанты убили одного гражданского мужчину. В настоящее время данные устанавливаются.

"Ранения получили двое гражданских — мужчина и женщина. Повреждены дома базы отдыха", — добавил Синегубов.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) ответили, что поможет Украине защитить Харьков и область от российских оккупантов. Речь идет о предоставлении Киеву противовоздушной обороны и снятии ограничений бить по целям на территории России западным оружием.

Также 2 июня россияне нанесли ракетные удары по Харьковской области. В городе Изюм в результате обстрела разрушено медицинское учреждение, а в селе Боровская Андреевка вспыхнул пожар в двух жилых домах — 86-летняя женщина получила телесные повреждения.