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Взрывы в Харьковской области — оккупанты обстреляли базу отдыха и убили мужчину

3 июня 2024 09:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Харьковской области 3 мая — оккупанты обстреляли базу отдыха
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото архивное: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты ночью 3 мая в очередной раз атаковали Харьковскую область. Под ударом противника оказалась Слобожанская громада.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, захватчики нанесли массированные ракетные удары по Слобожанской громаде — минимум пять. 

В результате атаки произошли попадания на территорию комплекса отдыха. Известно, что оккупанты убили одного гражданского мужчину. В настоящее время данные устанавливаются.

"Ранения получили двое гражданских — мужчина и женщина. Повреждены дома базы отдыха", — добавил Синегубов.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) ответили, что поможет Украине защитить Харьков и область от российских оккупантов. Речь идет о предоставлении Киеву противовоздушной обороны и снятии ограничений бить по целям на территории России западным оружием.

Также 2 июня россияне нанесли ракетные удары по Харьковской области. В городе Изюм в результате обстрела разрушено медицинское учреждение, а в селе Боровская Андреевка вспыхнул пожар в двух жилых домах — 86-летняя женщина получила телесные повреждения.

Украина
оккупанты
взрыв
обстрелы
Олег Синегубов
Харьковская область
война

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