Взрывы в Харьковской области 3 мая — оккупанты обстреляли базу отдыха

Взрывы в Харьковской области — оккупанты обстреляли базу отдыха и убили мужчину
Российские оккупанты ночью 3 мая в очередной раз атаковали Харьковскую область. Под ударом противника оказалась Слобожанская громада.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Харьковской области
По словам Синегубова, захватчики нанесли массированные ракетные удары по Слобожанской громаде — минимум пять.
В результате атаки произошли попадания на территорию комплекса отдыха. Известно, что оккупанты убили одного гражданского мужчину. В настоящее время данные устанавливаются.
"Ранения получили двое гражданских — мужчина и женщина. Повреждены дома базы отдыха", — добавил Синегубов.
Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) ответили, что поможет Украине защитить Харьков и область от российских оккупантов. Речь идет о предоставлении Киеву противовоздушной обороны и снятии ограничений бить по целям на территории России западным оружием.
Также 2 июня россияне нанесли ракетные удары по Харьковской области. В городе Изюм в результате обстрела разрушено медицинское учреждение, а в селе Боровская Андреевка вспыхнул пожар в двух жилых домах — 86-летняя женщина получила телесные повреждения.
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