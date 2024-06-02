На Харківщині окупант влучив у житлові будинки — що відомо

Зруйнований будинок на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські військові 2 червня обстріляли Харківщину. Внаслідок ракетних ударів постраждала мешканка села Борівська Андріївка, зруйновано будівлі медичного закладу та два житлові будинки.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у неділю, 2 червня.

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За даними слідства, 2 червня близько о 05:10 російські військові завдали ракетний удар по місту Ізюм.Ворог застосував ракету "Іскандер-М" внаслідок чого пошкодив будівлі медичного закладу.

"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", — йдеться в повідомленні.

Влучання у будівлю на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Того ж дня орієнтовно о 10:00 окупанти здійснили авіаудари по селу Борівська Андріївка. Війська РФ вдарили чотирма УМПБ Д-30 після чого зайнялась пожежа у двох житлових будинках. Також відомо, що 86-річна мешканка отримала тілесні ушкодження.

У Харківській обласній прокуратурі також показали наслідки удару по місту Балаклія. Там повністю зруйновані приватні житлові будинки. І згарище у місці влучання російської ракети.

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