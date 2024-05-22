Обстрел Чугуева Харьковской области сегодня, 22 мая

Последствия обстрела Харьковской области. Фото архивное: t.me/synegubov

Российские оккупанты утром, 22 мая, обстреляли центральную часть Чугуева Харьковской области. Сейчас известно, что враг ранил семь человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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В результате атаки противника поврежден детский сад. К тому же оккупанты ранили семь человек.

"Среди пострадавших 28-летний мужчина и женщины 22, 55, 65, 77 лет", — рассказал Синегубов.

Также были госпитализированы женщины 41 и 42 лет. Оба в среднем состоянии.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 22 мая российские оккупанты нанесли авиационный удар по городам Шостка и Конотоп. Под вражеским обстрелом оказались энергетические объекты.

Также 21 мая захватчики обстреляли населенный пункт Золочев Харьковской области. Под удар попала только гражданская инфраструктура.