Обстрел Чугуева Харьковской области сегодня, 22 мая

Взрывы в Харьковской области — оккупанты обстреляли Чугуев и ранили семь человек
Российские оккупанты утром, 22 мая, обстреляли центральную часть Чугуева Харьковской области. Сейчас известно, что враг ранил семь человек.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Российский обстрел Чугуева
В результате атаки противника поврежден детский сад. К тому же оккупанты ранили семь человек.
"Среди пострадавших 28-летний мужчина и женщины 22, 55, 65, 77 лет", — рассказал Синегубов.
Также были госпитализированы женщины 41 и 42 лет. Оба в среднем состоянии.
Напомним, в ночь на 22 мая российские оккупанты нанесли авиационный удар по городам Шостка и Конотоп. Под вражеским обстрелом оказались энергетические объекты.
Также 21 мая захватчики обстреляли населенный пункт Золочев Харьковской области. Под удар попала только гражданская инфраструктура.
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