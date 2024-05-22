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Взрывы в Харьковской области — оккупанты обстреляли Чугуев и ранили семь человек

22 мая 2024 10:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Чугуева Харьковской области сегодня, 22 мая
Последствия обстрела Харьковской области. Фото архивное: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты утром, 22 мая, обстреляли центральную часть Чугуева Харьковской области. Сейчас известно, что враг ранил семь человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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В результате атаки противника поврежден детский сад. К тому же оккупанты ранили семь человек.

"Среди пострадавших 28-летний мужчина и женщины 22, 55, 65, 77 лет", — рассказал Синегубов.

Также были госпитализированы женщины 41 и 42 лет. Оба в среднем состоянии.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 22 мая российские оккупанты нанесли авиационный удар по городам Шостка и Конотоп. Под вражеским обстрелом оказались энергетические объекты.

Также 21 мая захватчики обстреляли населенный пункт Золочев Харьковской области. Под удар попала только гражданская инфраструктура.

война
взрыв
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов

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