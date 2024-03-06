Взрывы в Харьковской области — в результате атаки россиян пострадали трое подростков

Разрушенный дом после обстрела. Фото: Олег Синегубов

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Боровой Изюмского района Харьковской области в среду, 6 марта. В результате вражеской атаки, погиб пенсионер, еще семь человек ранены, среди них трое подростков.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в среду, 6 марта.

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Синегубов сообщил, что погиб 70-летний мужчина. Обстоятельства его смерти сейчас выясняются.

Осколочные травмы получили 73-летний гражданский, а также 44-летняя женщина. У 24-летней местной жительницы врачи диагностировали сильную реакцию на стресс.

"У троих юношей от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера. 18-летний парень получил осколочное ранение. Оказывается медпомощь всем пострадавшим", — написал Синегубов.

Результат обстрела Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики нанесли 328 ударов по Запорожской области. От вражеских ударов пострадали шесть населенных пунктов области.

Ранее мощные взрывы раздались возле Купянска. В результате обстрела погибла женщина.