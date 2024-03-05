В Купянске раздались мощные взрывы — погибла женщина
Возле Купянска раздались мощные взрывы во вторник, 5 марта. В результате вражеского обстрела погибла женщина.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во вторник, 5 марта.
Обстрел Купянска 5 марта — детали
Синегубов заявил, что российские войска обстреляли село Куриловка Купянского районо сегодня, 5 марта около 10:30.
В результате атки оккупантов, погибла 67-летняя женщина. Сейчас на местах “прилетов” работают профильные службы.
Напомним, 28 февраля российские войска нанесли удар по Купянску, в результате чего были разрушены кафе и церковь. В результате обстрела погибли два человека, пятеро получили ранения.
Ранее прокуроры Харьковской областной прокуратуры задокументировали последствия вражеских артиллерийских обстрелов в Купянском районе.
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