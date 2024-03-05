Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Купянске раздались мощные взрывы — погибла женщина arrow

В Купянске раздались мощные взрывы — погибла женщина

5 марта 2024 12:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Купянске раздались мощные взрывы — погибла женщина
Последствия обстрела Купянска. Фото архивное: Харьковская областная прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Возле Купянска раздались мощные взрывы во вторник, 5 марта. В результате вражеского обстрела погибла женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во вторник, 5 марта.

Читайте также:

Обстрел Купянска 5 марта — детали

Синегубов заявил, что российские войска обстреляли село Куриловка Купянского районо сегодня, 5 марта около 10:30.

В результате атки оккупантов, погибла 67-летняя женщина. Сейчас на местах “прилетов” работают профильные службы.

Обстрел Купянска
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 28 февраля российские войска нанесли удар по Купянску, в результате чего были разрушены кафе и церковь. В результате обстрела погибли два человека, пятеро получили ранения.

Ранее прокуроры Харьковской областной прокуратуры задокументировали последствия вражеских артиллерийских обстрелов в Купянском районе. 

российские войска
Харьков
Харьковская область
обстрелы
Купянск
война в Украине
Россия
жертвы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым