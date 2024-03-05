В Купянске раздались мощные взрывы — погибла женщина

Последствия обстрела Купянска. Фото архивное: Харьковская областная прокуратура

Возле Купянска раздались мощные взрывы во вторник, 5 марта. В результате вражеского обстрела погибла женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во вторник, 5 марта.

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Синегубов заявил, что российские войска обстреляли село Куриловка Купянского районо сегодня, 5 марта около 10:30.

В результате атки оккупантов, погибла 67-летняя женщина. Сейчас на местах “прилетов” работают профильные службы.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 28 февраля российские войска нанесли удар по Купянску, в результате чего были разрушены кафе и церковь. В результате обстрела погибли два человека, пятеро получили ранения.

Ранее прокуроры Харьковской областной прокуратуры задокументировали последствия вражеских артиллерийских обстрелов в Купянском районе.