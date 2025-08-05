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Главная Харьков Взрывы в Харькове — по городу повторно ударили "Молнией"

Взрывы в Харькове — по городу повторно ударили "Молнией"

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 23:15
Повторные вечерние взрывы в Харькове 5 августа — что известно
Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: AKamyshin/X

Взрывы прогремели в Харькове сейчас, поздно вечером во вторник, 5 августа. По городу второй раз за вечер ударили БпЛА типа "Молния".

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Скриншот сообщений Игоря Терехова

Что известно об ударе по Харькову вечером 5 августа

По информации мэра, попадание было в Киевском районе. Детали обстрела выясняют.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 23:25, по последней информации, под ударом оказалась дорога. Получили повреждения окна в соседних домах. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Напомним, ранее вечером РФ нанесла удар "Молнией" по АЗС в Киевском районе Харькова. Пострадала женщина.

Также мы сообщали, что 5 августа россияне атаковали управляемыми авиабомбами Купянск Харьковской области. Есть попадание в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.

Харьков взрыв обстрелы Игорь Терехов БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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