Повторные вечерние взрывы в Харькове 5 августа — что известно

Взрывы в Харькове — по городу повторно ударили "Молнией"
Взрывы прогремели в Харькове сейчас, поздно вечером во вторник, 5 августа. По городу второй раз за вечер ударили БпЛА типа "Молния".
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Что известно об ударе по Харькову вечером 5 августа
По информации мэра, попадание было в Киевском районе. Детали обстрела выясняют.
ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 23:25, по последней информации, под ударом оказалась дорога. Получили повреждения окна в соседних домах. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Напомним, ранее вечером РФ нанесла удар "Молнией" по АЗС в Киевском районе Харькова. Пострадала женщина.
Также мы сообщали, что 5 августа россияне атаковали управляемыми авиабомбами Купянск Харьковской области. Есть попадание в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.
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