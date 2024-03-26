Взрывы в Харькове — Терехов рассказал о последствиях атаки
В Харькове во вторник, 26 марта, раздались взрывы. Российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
Обстрел Харькова 26 марта
"Пострадало нежилое здание, в находящейся рядом многоэтажке вылетели стекла", — написал он.
Терехов отметил, что предварительно удар пришелся по району жилой застройки Харькова.
По словам мэра, раненых и погибших, к счастью, нет.
Как мы писали ранее, по предварительной информации, попадание было в Шевченковском районе Харькова.
Кроме того, в Харькове в результате ночной атаки беспилотников произошло попадание. Один из ударных дронов попал в землю у нежилого здания.
Российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и регион. За минувшие сутки враг обстрелял 15 населенных пунктов в области, а ночью атаковал город беспилотниками. В результате обстрелов известно об одном погибшем мужчине и четырех раненых женщинах.
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