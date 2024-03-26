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Вибухи в Харкові — Терехов розповів про наслідки атаки

26 березня 2024 12:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вибухи в Харкові — Терехов розповів про наслідки атаки
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Поліція Харківщини
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові у вівторок, 26 березня, пролунали вибухи. Російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в Telegram.

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"Постраждала нежитлова будівля, у багатоповерхівці, що знаходиться поряд, повилітали шибки", — написав він.

Терехов обстріл Харкові 26 березня
Скриншот допису Терехова

Терехов зазначив, що попередньо удар прийшовся по району житлової забудови Харкова.

За словами мера, поранених та загиблих, на щастя, немає.

Як ми писали раніше, за попередньою інформацією, влучання було у Шевченківському районі Харкова.

Крім того, у Харкові внаслідок нічної атаки безпілотників сталося влучання. Один з ударних дронів поцілив у землю біля нежитлової будівлі. 

Російські окупанти не припиняють тероризувати Харків та регіон. За минулу добу ворог обстріляв 15 населених пунктів у області, а вночі атакував місто безпілотниками. Внаслідок обстрілів відомо про одного загиблого чоловіка та чотирьох поранених жінок. 

Харків
вибух
обстріли
Ігор Терехов
війна в Україні

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